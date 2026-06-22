Nach der Änderung der Kriterien Mitte April werden die Preise nun im Februar vergeben und erstmals gibt es auch für den Preis, der Frauen in der Wissenschaft gewidmet ist, zwei Kategorien.<BR \/><BR \/> In der Kategorie „Senior“ werden bereits etablierte Wissenschaftlerinnen für ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet. In der Kategorie „Junior“ hingegen geht es um die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, die bereits erste herausragende Leistungen vorweisen können, denen aber zugetraut wird auch in Zukunft wichtige wissenschaftliche Erfolge erzielen zu können.<BR \/><BR \/>In der Kategorie „Junior“ hingegen geht es um die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, die bereits erste herausragende Leistungen vorweisen können, denen aber zugetraut wird auch, in Zukunft wichtige wissenschaftliche Erfolge erzielen zu können.<BR \/><BR \/>Für beide Preise sind Preisgelder in der Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. <BR \/><BR \/>Alle Bewerbungen werden von einer Jury, bestehend aus Claudia Notarnicola, Erwin Rauch, Andrea Bonoldi, Reinhard Dallinger, Sonia Prader, Katrin Janik und Alexander Notdurfter, bewertet.<BR \/><BR \/> Informationen etwa über die Teilnahmebedingungen in den jeweiligen Kategorien sowie alle nötigen Unterlagen und Details gibt es <a href="https:\/\/mycivis.civis.bz.it\/de\/Services\/ServiceDetail\/?id=3507" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online<\/a> oder direkt im Amt für Wissenschaft und Forschung (telefonisch 0471\/413 769 oder per E-Mail <a href="mailto:forschung@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">forschung@provinz.bz.it<\/a>).