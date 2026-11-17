Insgesamt gibt es 33 Kandidaten und Kandidatinnen für das höchste Amt in dem bitterarmen Karibikstaat auf der Insel Hispaniola. Seit zehn Jahren wurden dort keine Wahlen mehr abgehalten. Der Termin für den ersten Urnengang seit 2016 musste aufgrund der prekären Sicherheitslage mehrfach verschoben werden. Nach aktueller Planung soll die erste Wahlrunde am 18. Juli nächsten Jahres stattfinden, eine zweite Runde ist für den 4. Oktober angesetzt.<h3>\r\nPrüfung durch den Wahlrat<\/h3>„Haiti wird wieder auf eigenen Beinen stehen, denn die Politik muss anders gestaltet werden“, kündigte Martine Moïse vor wenigen Tagen auf der Plattform X an. Sie tritt für die Partei GAD (steht für: „Engagierte Gruppierung für Demokratie“) an, hat bisher aber noch kein detailliertes Wahlprogramm vorgestellt.<BR \/><BR \/>Ob die Präsidentenwitwe tatsächlich antreten kann, wird erst die Prüfung durch den provisorischen Wahlrat ergeben. Anschließend werden die endgültigen Kandidatenlisten veröffentlicht.<h3>\r\nPräsidenten-Mord machte weltweit Schlagzeilen<\/h3>Jovenel Moïse war in der Nacht zum 7. Juli 2021 in seiner Residenz mit zwölf Schüssen getötet worden. Den Ermittlungen zufolge führten rund 20 kolumbianische Söldner im Auftrag mehrerer Drahtzieher die Tat aus. Das Verbrechen schockte Haiti und machte weltweit Schlagzeilen.<BR \/>Martine Moïse wurde bei dem Attentat angeschossen. Die haitianische Justiz warf ihr 2024 Verschwörung zum Mord vor. Sie soll den Verdacht der Ermittler unter anderem damit auf sich gezogen haben, dass sie behauptete, sich bei dem Angriff unter einem Bett versteckt zu haben – obwohl die Lücke unter dem Bett dafür nicht hoch genug war, wie der zuständige Richter befand.<BR \/><BR \/>Ein Jahr später kam die Anklageentscheidung vor einem Berufungsgericht auf den Prüfstand. Der Fall soll neu aufgerollt werden, wie lokale Medien übereinstimmend berichten. Inwieweit sich die neue Untersuchung auf eine Kandidatur von Martine Moïse auswirken kann, ist derzeit unklar.<h3>\r\nDramatische Sicherheitslage<\/h3>Infolge des Mordes an Jovenel Moïse verschärfte sich die Sicherheitslage in Haiti dramatisch. Gewalttätige Banden kontrollieren große Teil der Hauptstadt Port-au-Prince und terrorisieren die Bevölkerung. Ende Oktober schickte El Salvadors Präsident Nayib Bukele rund 2.000 Soldaten nach Haiti, um dort vier mutmaßlich entführte salvadorianische Armeeangehörige zu retten.