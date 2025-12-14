Der heutige Sonntag verläuft ungetrübt sonnig. Nach einem frostigen Morgen in den Tälern steigen die Temperaturen auf 4 bis 9 Grad Celsius.<BR \/><BR \/>„Auch der Montag bringt viel Sonnenschein, am Nachmittag ziehen aus Süden ein paar hohe Schleierwolken auf“, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst.<h3>\r\nSchnee nur in höheren Lagen<\/h3>Am Dienstag überwiegen dann die Wolken, und an der Grenze zum Trentino sind in der zweiten Tageshälfte leichte Niederschläge möglich. Aber: „Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich bei 1.300 Metern“, so die Prognose.<BR \/><BR \/>Der Mittwoch verläuft wechselnd bis stark bewölkt, und wieder sind stellenweise unergiebige Niederschläge möglich. Am Donnerstag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/viel-sonne-kein-schnee-so-wird-das-wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>