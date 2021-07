Wo bleibt die Liebe im Alltag? – So finden Paare wieder zueinander

Etwa eine von 3 Ehen geht in Südtirol früher oder später in die Brüche, im Jahr 2019 wurden in Südtirol 655 Ehen getrennt. Das passiert, weil auf der Langstrecke oft der Blick füreinander verloren geht. Experten geben Tipps, wie Paare die Hürden des Alltags meistern.