Die 25-Jährige kommt aus Südhessen und war seit Ende August im Raum Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen für ausgiebige Wandertouren unterwegs. Sie kennt die Region: Vor einigen Jahren hat sie dort ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der staatlichen Vogelschutzwarte absolviert.<BR \/><BR \/>Seit 6. September gibt es allerdings keinen Kontakt mehr zu der jungen Frau. „An diesem Tag hatte sie noch Kontakt zu ihrer Familie“, schildert Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Carolin bestieg zu diesem Zeitpunkt die Wettersteinspitze bei Mittenwald. <BR \/><BR \/>Erst zwei Wochen später, nämlich am 22. September, meldeten sich die Angehörigen schließlich bei der bayerischen Polizei, „weil es ihnen seltsam vorkam, nichts zu hören.“ Trotz intensiver Suchmaßnahmen durch Hubschrauber und Polizeistreifen blieb die 25-Jährige verschwunden. Auch eine Handyortung brachte kein Ergebnis.<h3>\r\nMithilfe von Wanderern erbeten<\/h3>Nun führt die Spur laut tt.com in die Tiroler Berge. Es gebe neue Hinweise, dass sich Carolin nach dem 6. September rund um Ehrwald, im Gaistal oder in der Gegend um Leutasch aufgehalten haben könnte, geht aus neuen Suchaufrufen hervor. Insbesondere die Bereiche Sonnenspitze, Coburger Hütte, Ehrwalder Alm, Gatterl, Knorrhütte und Wetterstein würden im Fokus stehen.<BR \/><BR \/>Wanderer, Bergsteiger oder Mountainbiker, die Anfang September dort unterwegs waren, werden um Mithilfe gebeten. „Bitte prüft auch eure Fotos von Wanderungen und Ausflügen. Rucksack, Kleidung oder Schuhe könnten zur Identifizierung beitragen“, heißt es. Die Ermittlungen der deutschen Polizei laufen weiterhin. Auch mit den österreichischen Behörden stehe man in Kontakt.<h3>\r\nAufenthalt passt nicht zu Reiseplänen<\/h3>Wie deutsche Medien berichten, – so tt.com – , gibt ein Detail weitere Rätsel auf. Angehörige schildern, dass sich Carolin am 4. September, also zwei Tage vor dem letzten Kontakt, im oberbayerischen Weilheim aufgehalten habe. Von diesem Zwischenstopp habe die Familie erst im Verlauf der großangelegten Suchmaßnahmen erfahren. Allerdings passe dieser Aufenthalt nicht zu den bekannten Wander- und Reiseplänen der 25-Jährigen. Auch zu diesem Punkt hoffen Familie und Ermittler auf Zeugenhinweise.