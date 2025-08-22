<BR \/> Dr. Günter Erwin Karl Reitz trägt Wanderbekleidung mit Rucksack, ist Brillenträger und 1,81 Meter groß.<BR \/><BR \/> Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Abgängigen war der Supermarkt Despar in Völs.<BR \/><BR \/>Carabinieri von Völs, die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, sowie die Bergrettung samt Hundestaffel sind an der Suchaktion beteiligt. Die Einsatzkräfte bitten um Hinweise aus der Bevölkerung – Informationen sollen über die Notrufnummer 112 bzw. den Carabinieri von Völs weitergegeben werden.