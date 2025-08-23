<BR \/><BR \/>Wie die Einsatzkräfte gestern angaben, gestaltet sich die Suchaktion schwierig. Der 77-Jährige war allein und hatte kein Smartphone bei sich, als er verschwand. Dadurch habe man keine Möglichkeit, ihn zu orten. <BR \/><BR \/>Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Vermissten war der Supermarkt Despar in Völs. Worüber sich die Ermittler nun sicher sind, ist, dass Dr. Reitz anschließend mit einem Bus weiter nach Seis gefahren ist.<BR \/><BR \/>Dr. Reitz trägt Wanderbekleidung mit Rucksack, ist Brillenträger und 1,81 Meter groß. Die Einsatzkräfte bitten um Hinweise aus der Bevölkerung – Informationen sollen über die Notrufnummer 112 bzw. den Carabinieri von Völs weitergegeben werden.