Der Wanderer gilt seit Freitag als vermisst. Gesucht wird im Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Im Einsatz stehen die Bergrettung Hochpustertal sowie die Bergrettung der Finanzpolizei Winnebach. <BR \/><BR \/>Unterstützt werden sie von den Bergrettern aus Innichen, Olang und St. Vigil, den Freiwilligen Feuerwehren Niederdorf und Taisten mit Drohnen sowie den Suchtechnikern des Bezirks Pustertal. Zudem sind Drohnenpiloten des BRD und CNSAS sowie Hundeführer des BRD und CNSAS im Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte bitten um Mithilfe bei der Suche. Hinweise an die Landesnotrufzentrale unter der Nummer 112.