Die Frau verließ am 24. November ihr Elternhaus in Nardò mit der Ankündigung, zur Arbeit nach Lecce zu fahren, und kehrte nicht zurück. Ihr Mobiltelefon ist seitdem ausgeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Lecce ermittelt wegen des Verdachts der Anstiftung zum Suizid. <BR \/><BR \/>Verdächtigt wird der junge Mann, mit dem Tatiana am Vorabend ihres Verschwindens zusammen gewesen sein soll. Bei dem Mann handelt es sich um den 30-jährigen Alessandro Bonsegna, der bereits von den Carabinieri vernommen wurde. Die Mutter der Vermissten erklärte in der TV-Sendung „La vita in diretta“ (Rai 1), Bonsegna habe ihre Tochter bedrängt. „Er bestand auf Kontakt, Tatiana wollte das nicht. Es ist merkwürdig, dass er sich in letzter Zeit hier nicht mehr blicken lässt“, sagte sie. Im Rahmen der Ermittlungen wurde das Mobiltelefon eines weiteren jungen Mannes sichergestellt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246311_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Eltern meldeten das Verschwinden der 27-Jährigen erst vier Tage später. Für die Ermittler bedeutet dies einen erheblichen Zeitverlust, etwa bei der Auswertung möglicher Videoaufzeichnungen, die in der Zwischenzeit überschrieben worden sein könnten. Die Suche nach der jungen Frau läuft unterdessen weiter. „Ihr muss etwas zugestoßen sein, sonst hätte sie sich gemeldet“, sagte Tizianas Mutter Ornella. <BR \/>Nach Angaben der Familie hatte die 27-Jährige zuletzt geplant, ihren ehemaligen Partner in Brescia zu besuchen und bereits Zugtickets für die Reise gekauft. Hinweise darauf, dass sie die Reise angetreten hat, liegen jedoch nicht vor.