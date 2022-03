Wo kann man jetzt noch billig tanken? Schicken Sie uns Ihre Fotos

Die Preise für Diesel und Benzin klettern in Südtirol in schwindelerregende Höhen. Die Frage aller Fragen lautet: Wo kann man jetzt noch billig tanken? Die STOL-Redaktion ruft ihre Leser dazu auf, ihr Fotos jener Tankstellen zu schicken, an denen sich der Anstieg der Spritpreise noch in Grenzen hält.