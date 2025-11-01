Wer kennt es nicht: Man möchte mit dem Auto in die Stadt fahren, um etwa einen Bummeltag zu erleben oder eine Runde im Zentrum zu drehen. Was folgt, ist die Suche nach einem geeigneten Parkplatz. Geht es nach den Wünschen der Autofahrer, sollte er möglichst zentral sein – und am besten auch noch günstig.<BR \/><BR \/>Unmittelbar im Zentrum gelegen ist der neue Walther-Tunnel, über den man in die Tiefgarage unter dem Waltherplatz und die neue WaltherPark-Garage gelangt. Diese beiden Parkmöglichkeiten sind gleichzeitig aber die teuersten der gesamten Stadt – mit 4,5 Euro pro Stunde ist ihnen der Platz an der Sonne gesichert.<h3>\r\nPreise im Zentrum ganz unterschiedlich<\/h3>Ebenfalls in absoluter Zentrumsnähe befinden sich der Parkplatz Laurin und die Lauben-Tiefgarage. Während der überirdische Parkplatz vor dem Hotel Laurin 3,9 Euro pro Stunde kostet, ist die Tiefgarage „Lauben Parking“ am Bahnhofsplatz deutlich günstiger – 2,5 Euro werden pro Stunde fällig.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6901e8d88244f26f9c53dce9" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js";<\/div>\n<BR \/><BR \/>Denselben Preis verlangen auch die Betreiber der Ribo-Garage, die sich in unmittelbarer Nähe der Rittner Seilbahn befindet. Wiederum etwas teurer ist das Parkhaus Mondschein in der Piavestraße – dort lässt man 3,4 Euro pro Stunde liegen.<h3>\r\nBlaue Parkplätze im Zentrum kosten 3 Euro<\/h3>Eine weitere Parkmöglichkeit bieten die blauen Parkplätze. Unmittelbar im Zentrum liegt der Stundentarif bei 3 Euro, je weiter man vom Zentrum entfernt parkt, desto günstiger wird der Tarif.<BR \/><BR \/>Beim Parkplatz Maretsch in unmittelbarer Nähe zur Altstadt muss man nach einer Stunde 3 Euro in den Automaten werfen.<h3>\r\nGrundsätzlich gilt: Je abgelegener, desto billiger<\/h3>Parken in Bozen geht aber auch günstiger. Das beste Beispiel dafür ist das Parkhaus Bozen Mitte mit einem Tarif von 2 Euro. Die restlichen Parkmöglichkeiten in der Stadt befinden sich dagegen etwas vom Zentrum entfernt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232613_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>1,5 Euro pro Stunde bezahlt man etwa bei den Parkplätzen am Mazziniplatz, am sogenannten Siegesplatz oder bei der Eurac – bei Letzterer sind aber nur wenige Parkplätze vorhanden. Noch günstiger ist das Parken beim Drususstadion – 1 Euro pro Stunde wird dort fällig.<h3>\r\nEin Geheimtipp am Bozner Boden<\/h3>Neben der Tiefgarage am Gerichtsplatz (1,5 Euro) und dem Parkhaus „Direzional Park“ (1,6 Euro) gibt es noch die Tiefgaragen Wolff (1 Euro) und Rosenbach in Haslach (0,5 Euro), die relativ günstig sind.<BR \/><BR \/>Ein Geheimtipp ist der kostenlose Parkplatz „Ex Rola“ am Bozner Boden. Etwas vom Zentrum entfernt, dafür aber gratis für zwei Stunden ist der Parkplatz auf dem Dach der Messehalle. Nach 120 Minuten werden 0,5 Euro pro Stunde fällig.