Im Rahmen des Interreg-Projekts „Grenzüberschreitende Governance und aktive Bürgernähe Sillian – Innichen“ arbeiten die beiden Gemeinden Innichen und Sillian seit rund zwei Jahren an Ideen für eine Aufwertung des Grenzareals. Am Samstag wurden erste Ergebnisse vorgestellt und die Bürger nach ihren Vorstellungen gefragt.<BR \/><BR \/>„So wie das Gelände heute aussieht, gefällt es mir nicht“, sagt der Innichner Bürgermeister Klaus Rainer. Ein erster Schritt ist inzwischen gesetzt: Die alte Tankstelle wurde abgerissen, sechs Bäumchen wurden gepflanzt. Drei ehemalige Grenzgebäude stehen aber noch, verwaist und dem Verfall preisgegeben. Lediglich an einer Gaststätte und am Campingplatz ist noch Betrieb. Etwas besser sieht es zwar auf österreichischer Seite aus, doch auch hier sieht der Sillianer Bürgermeister Franz Schneider Verbesserungspotenzial. <h3>\r\nZahlreiche Ideen aber ein Hindernis<\/h3>Wie das Areal einmal aussehen könnte, dafür gibt es bereits zahlreiche Ideen. Die Schüler aus Winnebach und Sillian wünschen sich unter anderem Bauernmärkte mit Produkten von beiden Seiten, Ausstellungen, Konzerte, gemeinsames Public Viewing und einen Spielplatz. <BR \/><BR \/>Die Arbeitsgruppe der beiden Gemeinden denkt zudem an eine Loipenverbindung, eine Bedarfshaltestelle der Bahn, Sanitäranlagen für Durchreisende, eine neue Radwegtrasse, die mitten durch ein Grenzgebäude führen könnte, und einen Infopoint zur Geschichte der Grenze. Denn während sich noch viele nicht mehr ganz Junge dies- und jenseits der Grenze an Kontrollen und Schmuggelfahrten erinnern, ist die Geschichte der einst trennenden Grenze der jüngeren Generation kaum präsent.<BR \/><BR \/>Großen Plänen steht derzeit noch ein Hindernis im Weg: Das gesamte Areal ist rote Zone. Zunächst muss der Erlbach, der hier die Grenze bildet und in die Drau fließt, verbaut werden. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Schneider. Ausschreibungen, Genehmigungen und Finanzierung betreffen zwei Staaten – und damit Rom und Wien. Erst wenn die Verbauung geplant, genehmigt und abgeschlossen ist, kann das Grenzareal selbst umgestaltet werden.<BR \/><BR \/>Beide Bürgermeister sehen auch ihre Landesregierungen in der Pflicht, ihren Teil zu einer ansprechenden „Visitenkarte“ an der Grenze beizutragen. Ziel ist ein Ort, an dem man nicht nur vorbeifährt, sondern gerne verweilt und an dem sich Süd- und Osttirol treffen. Symbolisch passend war deshalb das Geschenk der Sillianer: eine Holzbrücke, die künftig an einem geeigneten Platz als Zeichen der Verbindung stehen soll.