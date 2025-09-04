Venedig ist die teuerste Universitätsstadt Italiens, wenn es um die Miete für Einzimmerwohnungen geht. Wie eine aktuelle Erhebung des Immobilienportals Casa.it zeigt, zahlen Studierende in der Lagunenstadt durchschnittlich 1.404 Euro pro Monat für eine kleine Wohnung. Damit liegt Venedig an der Spitze der 20 italienischen Städte mit den höchsten Anteilen auswärtiger Studierender im akademischen Jahr 2023\/24.<BR \/><BR \/>Zu den bekannten Hochschulen der Stadt zählen unter anderem die Universität Ca’ Foscari und die IUAV, was Venedig zu einem wichtigen Studienstandort macht – allerdings mit einem hohen Preis.<BR \/><BR \/>Auf dem zweiten Platz im Mietranking folgt Florenz mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 1.107 Euro pro Monat für Einzimmerwohnungen. Die Stadt ist nicht nur für ihre kulturelle Bedeutung bekannt, sondern auch für ihr vielfältiges Hochschulangebot.<BR \/><BR \/>Den dritten Platz belegt Mailand, wo die Miete für eine Einzimmerwohnung im Schnitt 1.064 Euro pro Monat beträgt. Mailand gilt als Zentrum für Bildung und Forschung mit renommierten Einrichtungen wie dem Politecnico di Milano, der Universität Bocconi, der Katholischen Universität und der Staatlichen Universität Mailand.<h3>\r\nWeitere Platzierungen<\/h3>Rom liegt auf dem vierten Rang: Die Hauptstadt mit Hochschulen wie La Sapienza, Tor Vergata und Roma Tre verzeichnet einen durchschnittlichen Mietpreis von 1.018 Euro pro Monat.<BR \/><BR \/>Auf dem fünften Platz folgt Genua, wo Studierende 972 Euro monatlich für eine Einzimmerwohnung bezahlen müssen.<BR \/><BR \/>Die weiteren Städte in den Top Ten der teuersten Universitätsstandorte Italiens sind:<BR \/><BR \/>Bologna – bekannt für die älteste Universität der westlichen Welt – mit 961 Euro<BR \/><BR \/>Padua mit 893 Euro<BR \/><BR \/>Pisa – Heimat der Universität Pisa, der Scuola Normale Superiore und der Scuola Superiore Sant’Anna – mit 857 Euro<BR \/><BR \/>Verona mit 723 Euro<BR \/><BR \/>Bari mit 697 Euro<h3>\r\nDie günstigsten Universitätsstädte<\/h3>Am anderen Ende der Rangliste stehen Städte mit deutlich niedrigeren Mieten. In Neapel etwa, das mehrere angesehene Hochschulen wie die Universität Federico II, L’Orientale und Parthenope beherbergt, liegt die durchschnittliche Miete für eine Einzimmerwohnung bei 689 Euro.<BR \/><BR \/>Noch günstiger ist es in:<BR \/><BR \/>Cagliari: 684 Euro<BR \/><BR \/>Parma: 616 Euro<BR \/><BR \/>Turin: 592 Euro<BR \/><BR \/>Palermo: 574 Euro<BR \/><BR \/>Pavia: 555 Euro<BR \/><BR \/>Catania: 470 Euro<BR \/><BR \/>Perugia: 469 Euro<BR \/><BR \/>Ferrara: 468 Euro<BR \/><BR \/>Die mit Abstand günstigste Stadt für studentisches Wohnen ist laut der Analyse Messina, wo Studierende im Durchschnitt nur 376 Euro pro Monat für eine Einzimmerwohnung ausgeben.<h3>\r\nHintergrund<\/h3>Casa.it hat im Rahmen der Studie die Mietpreise für Einzimmerwohnungen im September 2025 untersucht und dabei die 20 Städte berücksichtigt, in denen im Studienjahr 2023\/24 die meisten auswärtigen Studierenden eingeschrieben waren. Die Erhebung zeigt deutlich, wie groß die Unterschiede auf dem Wohnungsmarkt in Italiens Universitätsstädten sind – und macht damit sichtbar, wie stark die Wohnkosten den Studienort beeinflussen können.