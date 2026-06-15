<BR \/>Im Rahmen gezielter Schwerpunktkontrollen hat die Staatspolizei am vergangenen Wochenende in Bozen eine Person verhaftet und vier weitere angezeigt. <BR \/><BR \/>Der aufsehenerregendste Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Stadtteil Don Bosco. Eine Polizeistreife wurde auf einen Mann aufmerksam, der sich verdächtig verhielt. Als dieser die Beamten bemerkte, warf er eine Tasche weg und versuchte zu flüchten. Die Polizisten stellten die Tasche sicher und fanden darin rund 150 Gramm Haschisch sowie eine Präzisionswaage.<BR \/><BR \/>Der Mann sprang auf seiner Flucht in den Eisack, konnte jedoch schließlich ans Ufer gebracht und verhaftet werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen tunesischen Staatsbürger. Gegen ihn wird wegen Drogenbesitz zum Zweck des Handels, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung an Amtspersonen ermittelt. Bei der Verhaftung wurden zwei Polizeibeamte verletzt. <h3>\r\nMann beschädigt mit Stock geparkte Fahrzeuge<\/h3>Ein weiterer Einsatz beschäftigte die Beamten am Sonntagabend ebenfalls im Stadtteil Don Bosco. Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen traf die Polizei auf einen 41-jährigen italienischen Staatsbürger, der mit einem Stock mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt haben soll. <BR \/><BR \/>Der Mann, der bereits polizeibekannt ist, befand sich laut Angaben der Beamten in einem offensichtlich verwirrten Zustand, vermutlich infolge übermäßigen Alkoholkonsums. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des unerlaubten Führens eines gefährlichen Gegenstands, Sachbeschädigung und Beleidigung eines Amtsträgers erstattet.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus zeigten die Einsatzkräfte im Laufe des Wochenendes zwei ausländische Staatsbürger sowie eine italienische Staatsbürgerin an, weil sie gegen ein für die Gemeinde Bozen verhängtes Aufenthaltsverbot verstoßen haben sollen.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierte die Polizei an den beiden Tagen 151 Personen und 28 Fahrzeuge.