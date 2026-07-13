Der wichtigste Einsatz am Wochenende ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Don Bosco. Die Einsatzkräfte der Streifenpolizei wurden alarmiert, nachdem ein Lieferfahrer kurz zuvor von zwei jungen Männern seines Motorrollers beraubt worden sei. Der Mann hatte sich vor einem Lokal aufgehalten und auf die Ware gewartet, die er anschließend ausliefern sollte.<BR \/><BR \/>Eine Polizeistreife leitete umgehend eine Suche in den umliegenden Bereichen ein. Bereits wenige Minuten später entdeckten die Beamten den Roller, der verlassen auf dem Boden lag. Rund zehn Meter entfernt bemerkten sie einen jungen Mann, der davonlief.<BR \/><BR \/>Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann von den Polizisten gestoppt und anschließend zur Polizeidirektion gebracht werden. Dort wurden seine Personalien festgestellt. Es handelte sich um einen 20-jährigen italienischen Staatsbürger, der bereits polizeibekannt ist. Der junge Mann wurde wegen Raub verhaftet und unter Hausarrest gestellt.<h3>\r\nWeitere acht Personen angezeigt<\/h3>Im Laufe des Wochenendes wurden zudem weitere Personen angezeigt. Ein 30-jähriger albanischer Staatsbürger, der bereits mehrfach amtsbekannt ist, wurde wegen des Diebstahls mehrerer Paar Schuhe in einem Einkaufszentrum angezeigt.<BR \/><BR \/>Ein 20-jähriger tunesischer Staatsbürger, ebenfalls mit polizeilichen Vermerken, wurde wegen des Diebstahls eines Fahrrads im Industriegebiet angezeigt. Das Fahrrad konnte von den Einsatzkräften wieder aufgefunden und sichergestellt werden.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden sechs weitere Personen – vier ausländische Staatsangehörige und zwei italienische Staatsbürgerinnen – angezeigt, weil sie einem Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet von Bozen nicht Folge geleistet hatten.<BR \/><BR \/>Insgesamt identifizierten die Einsatzkräfte am Wochenende 144 Personen und kontrollierten 23 Fahrzeuge.