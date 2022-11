Wochenende wird wechselhaft und mild – Sonne überwiegt

Landesmeteorologe Dieter Peterlin. - Foto: © Klaus Peterlin

Im November 2021 war es deutlich kühler

Der heutige Donnerstag startete recht bewölkt. Allerdings wird der Himmel im Laufe des Tages immer klarer und ab Nachmittag wird dann mit strahlendem Sonnenschein zu rechnen sein.„Am Wochenende erwartet uns in ganz Südtirol ein stetiges Wechselspiel aus Sonne und Wolken“, betont Landesmeteorologe Dieter Peterlin: „Der Freitag verläuft überwiegend sonnig – ein paar hohe Schleierwolken können hier und da trotzdem durch das Land ziehen. Am Samstag dominieren dann vorwiegend die Wolken das Geschehen – dafür wird der Sonntag aber umso sonniger.“Die Temperaturen bleiben vorerst überdurchschnittlich mild: Am heutigen Nachmittag können sie in manchen Teilen des Landes sogar bis zu 17 Grad erreichen. Am Wochenende werden es dann ein paar Grad weniger werden. Zudem sind größere Niederschläge, geschweige denn Schneefall – ausgeschlossen.Zum Vergleich: Anfang November des vergangenen Jahres wurden in manchen Teilen Südtirols 2-stellige Minusgrade verzeichnet – und es fiel auch einiges an Schnee.In St. Jakob in Pfitsch wurden vor einem Jahr beispielsweise minus 12 Grad gemessen – heuer befinden sich die Temperaturen noch lange nicht in solch niedrigen Sphären.