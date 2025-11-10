Es geht um die Gewährleistung der städtischen Sicherheit, um den Schutz der öffentlichen Ruhe und die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften an Orten mit hohem Personenaufkommen: Im Rahmen einer groß angelegten Polizeikontrolle hat Quästor Giuseppe Ferrari am vergangenen Freitag- und Samstagabend eine Reihe von Maßnahmen angeordnet. <BR \/><BR \/>Daran beteiligten sich Vertreter der Carabinieri, der Stadt- und Finanzpolizei, sowie Angehörige des Militärs. Die Kontrollen konzentrierten sich nicht nur auf das Stadtzentrum, sondern auch auf andere Stadtteile, wie z. B. auf den Mazzini-Platz und den Park der Religionen. <h3>\r\nWarum die Personen angezeigt wurden<\/h3>Dabei wurden vier Personen wegen Trunkenheit angezeigt. Im Park der Religionen überprüften die Beamten zudem einen senegalesischen Staatsbürger, da er sich nicht an die obligatorische Ausreiseverfügung gehalten hatte. <BR \/><BR \/>Auf dem Verdi-Platz wurde ein marokkanischer Staatsbürger wegen unerlaubten Führens einer Waffe überprüft, da er ein Messer bei sich trug. <BR \/><BR \/>Vier weitere Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft wurden angezeigt: wegen des Werfens einer Glasflasche, wegen Nichtbefolgung des Rückkehrverbots für die Gemeinde Bozen, wegen Hehlerei und wegen Missachtung des Zutrittsverbots für städtische Gebiete. <BR \/><BR \/>Insgesamt wurden während der Kontrollen am Wochenende 194 Personen identifiziert, teilt die Quästur in einer Aussendung mit.