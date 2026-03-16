Im Rahmen gezielter Sicherheitskontrollen hat die Staatspolizei in Bozen am Wochenende eine Person verhaftet und insgesamt 14 Menschen angezeigt. Mehr als 150 Personen wurden identifiziert und 21 Fahrzeuge kontrolliert.<BR \/><BR \/><BR \/>An den Kontrollen waren Streifen der Einsatzgruppe der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei sowie der Stadtpolizei beteiligt. Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Montag. Zwei Streifen der Staatspolizei unterstützten Stadtpolizei und Carabinieri am Dominikanerplatz, wo ein Mann nach einem Streit mit einem ausländischen Bürger aggressiv auftrat und auch gegenüber den Einsatzkräften mehrfach versuchte, diese mit Tritten und Schlägen anzugreifen.<BR \/><BR \/>Die Beamten konnten den Mann überwältigen und zur Quästur bringen. Dabei handelt es sich um einen 45-jährigen polizeibekannten rumänischen Staatsbürger. Er wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt verhaftet.<h3>\r\nZwei Gäste und Angestellter geraten in Streit<\/h3>Am Sonntagnachmittag rückten Polizisten zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal im Stadtzentrum aus. Zwei Gäste und ein Angestellter waren in einen Streit geraten. Die Beamten stoppten ein slowakisches Paar im Alter von 56 und 38 Jahren. Sie sollen beide deutlich alkoholisiert gewesen sein.<BR \/><BR \/>Der Mann soll aus nichtigen Gründen zunächst Einrichtungsgegenstände beschädigt und anschließend ein Pfefferspray gegen den Mitarbeiter gerichtet haben. Bei einer Personendurchsuchung wurde das Spray beschlagnahmt, da es sich um eine nicht frei verkäufliche Variante handelte. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen schwerer Bedrohung und Besitz eines gefährlichen Gegenstands erstattet. Beide Personen wurden zudem wegen Trunkenheit bestraft.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizisten im historischen Stadtzentrum einen 23-jährigen amtsbekannten Italiener. In seiner Hosentasche fanden die Beamten ein 18 Zentimeter langes Klappmesser. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.<h3>\r\nZwei vermummte Personen im Treppenhaus <\/h3>In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei in das Stadtviertel Firmian gerufen. Zeugen hatten zwei vermummte Personen im Treppenhaus eines Wohnhauses gemeldet.<BR \/><BR \/>Die Polizisten trafen die beiden Verdächtigen im Gebäude an und brachten sie zur Quästur. Es handelt sich um zwei georgische Staatsbürger im Alter von 52 und 49 Jahren, beide bereits amtsbekannt. Gegen beide wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Der jüngere der beiden wurde zusätzlich wegen Besitz von Einbruchswerkzeug angezeigt, nachdem im Eingangsbereich des Hauses ein Schraubenzieher gefunden worden war.<BR \/><BR \/>Am Samstagnachmittag kontrollierten Polizisten im Park der Religionen einen 29-jährigen polizeibekannten tunesischen Asylbewerber. Bei ihm fanden die Beamten eine Schere, die beschlagnahmt wurde. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurden am Wochenende sechs Personen angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten. Zwei pakistanische Staatsbürger im Alter von 32 und 26 Jahren wurden angezeigt, weil sie im Besitz einer Batterie eines Elektrofahrrads waren, die wenige Stunden zuvor gestohlen worden war. Außerdem wurde ein 44-jähriger georgischer Staatsbürger wegen Sachbeschädigung an einem Wohnmobil im Stadtteil Oberau-Haslach angezeigt.