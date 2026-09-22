Einer der kontrollierten Männer war ein 24-jähriger italienischer Staatsbürger. Die Beamten kontrollierten ihn am Sonntagnachmittag an den Talferwiesen. Als sie seine Umhängetasche durchsuchten, entdeckten die Einsatzkräfte ein Butterfly-Messer. Der junge Mann wurde daraufhin wegen des Mitführens von Gegenständen, die Verletzungen verursachen können auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/>Am selben Nachmittag überprüften die Beamten eine 35-Jährige in der Nähe der Roma-Brücke. Die Beamten fanden ein Fläschchen Methadon, das die mehrfach vorbestrafte, italienische Staatsbürgerin bei sich getragen hatte. Die Frau wurde darauf wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/>Bei den Kontrollen wurden zudem eine 30-jährige italienische Staatsbürgerin wegen Diebstahls in einem Gewerbebetrieb sowie ein tunesisches Paar angezeigt, weil es gegen das Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatte.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierten die Beamten am vergangenen Wochenende 220 Personen und 39 Fahrzeuge. Die verstärkten Kontrollen sollen vor allem in städtischen Gebieten für mehr Sicherheit sorgen.