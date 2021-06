Wocheninzidenz in Südtirol seit Oktober erstmals unter 50

Die 7-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. 50 gilt als kritischer Schwellenwert des deutschen Robert Koch Institut.Erstmals seit 8. Oktober 2020 liegt dieser Wert heute in Südtirol unter 50, und zwar bei 45.Den höchsten Inzidenzwert gab es in Südtirol hingegen am 10. Februar 2021. Damals lag er bei 838.Und noch eine gute Nachricht erreichte uns am Donnerstag vom Sanitätsbetrieb: Erstmals seit Dezember 2020 gab es keinen positiven Antigentest.

vs