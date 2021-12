„Zu früh für eine Entwarnung“

Die Zahlen: Die 7-Tagesinzidenz in Südtirol ist mit 475 (Stand Sonntag) so niedrig wie schon seit einigen Wochen nicht mehr. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist gesunken. Eine Trendumkehr also? „Es ist ein positives Signal“, sagt Zerzer zu STOL, „aber es ist noch zu früh Entwarnung zu geben“.Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes denkt dabei vor allem an die kommenden Wochen und ein mögliches Aufkommen der neuen Virusvariante Omikron, die deutlich ansteckender sein soll, als alle vorhergehenden Coronavarianten. „Wir sehen ja derzeit, was in Großbritannien los ist“, so Zerzer.In Großbritannien ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen aufgrund der Omikron-Variante explodiert, am Sonntag stieg die Zahl der Infektionen auf 83.000. Die Hauptstadt London hat sogar den Katastrophenfall ausgerufen.„Dass die Wocheninzidenz in Südtirol gesunken ist, ist wohl die erste Auswirkung des Impfwochenendes vor einer Woche“, glaubt Zerzer. Damals wurde vor allem geboostert, also die dritte Impfung verabreicht. Dies bestätige, dass die Impfung und vor allem die 3-fach-Impfung wirksam gegen Corona schütze, so Zerzer.Auch gegen Omikron? „Es laufen noch Studien, aber in einem sind sich die Wissenschaftler einig: Eine 3-fach-Impfung scheint auch effektiv gegen die Omikron-Variante zu schützen, zumindest gegen einen schweren Verlauf“, sagt der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes.

