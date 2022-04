Wocheninzidenz in Südtirol unter italienischem Durchschnitt

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 544 PCR-Tests untersucht und dabei 48 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 549 positive Antigentests. Nach zuletzt 11 Tagen mit 16 Corona-Toten, gibt es wie bereits am Donnerstag kein weiteres Todesopfer zu beklagen. Auf den Intensivstationen befinden sich 2 Corona-Patienten. Die Wocheninzidenz in Südtirol liegt bei 780 und damit erstmals seit langem wieder unter dem italienischen Durchschnitt (811 am Donnerstag).