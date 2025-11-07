Die Fakten gehen auf den Wochenmarkt vergangenen Freitag zurück: Die Beamten der Finanzpolizei führten umfangreiche Kontrollen durch und beschlagnahmten dabei 1.700 Artikel aus Leder – darunter Taschen, Rucksäcke und Schlüsselanhänger. Der geschätzte Handelswert beläuft sich auf rund 100.000 Euro.<BR \/><BR \/>Etwa 1.000 der beschlagnahmten Artikel trugen ein geschütztes Markenzeichen, das echtes Leder garantieren und ausschließlich von autorisierten Händlern verwendet werden darf. Der Händler verfügte jedoch über keine entsprechende Lizenz und hatte die Marke laut Aussendung der Finanzpolizei unrechtmäßig genutzt.<h3>\r\nHändler droht bis zu 25.823 Euro Strafe<\/h3>Weitere 700 Lederwaren derselben Art wurden aus Verwaltungsgründen beschlagnahmt, da sie keine gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu Hersteller oder Importeur, Herkunftsland, Materialien oder Produktionsmethode aufwiesen.<BR \/><BR \/>Der Inhaber des Unternehmens wurde wegen Nachahmung angezeigt und muss zudem mit einer Verwaltungsstrafe zwischen 516 und 25.823 Euro rechnen.