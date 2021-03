Wöchentliche Corona-Massentests für alle Grundschüler

Am Donnerstag geht es laut dem Bericht des Tagblatts „Dolomiten“ los mit den Tests an den rund 300 Grundschulen im Land. In der laufenden Woche werden laut Florian Zerzer, Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, einige 1000 Schüler getestet.Ab nächster Woche soll sich jeder der 27.500 Grundschüler im Lande bis Ende des Schuljahrs mindestens einmal pro Woche einem Nasenbohr-Test unterziehen. Am heutigen Montag sollen die ersten 30.000 Testkits eintreffen, sagt Zerzer.Die Tests erfolgen dann in Zusammenarbeit mit dem Weißen und Roten Kreuz. Beim Nasenbohr-Test werden die Nasenlöcher innen mit einem Wattestäbchen abgestrichen, ein tiefes Eindringen ist nicht nötig. Der Test wird von ausgebildeten Mitarbeitern des Roten und Weißen Kreuzes gemacht. Im Ausland sind auch bereits Selbsttests zugelassen.Positiv getestete Schüler müssen sich einem PCR-Test unterziehen.

stol/uli