Das Video eines Skifahrers, der auf der Piste in Pampeago einen Wolf verfolgt, machte am Wochenende die Runde im Netz. Auch die Tierschutzorganisation Enpa ist darauf aufmerksam geworden – und hat bei der Trienter Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei bzw. wegen der Tötung von Tieren erstattet. Die Verfolgung endete nämlich damit, dass der Wolf ins Sicherheitsnetz am Pistenrand stürzte. In einer Aussendung zeigte sich die Tierschutzorganisation empört ob des Verhaltens des Skifahrers, zumal der Wolf „durch den Zusammenprall mit dem Sicherheitsnetz – womöglich sogar schwer – verletzt worden sein könnte“. Enpa appellierte daher auch an die Forstbehörde, das Exemplar zu finden und dessen Gesundheitszustand zu untersuchen. Es handelt sich heuer nicht um die erste Begegnung mit einem Wolf im Trentino: Im Netz machte erst vor wenigen Wochen das Video einer Frau die Runde, die mit ihrem Kinderwagen von einem Wolf verfolgt wurde.