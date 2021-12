Wohlige Wärme durch Funktionssicherheit

Gerade in Hinblick auf Gebäudesanierungen sehen die 2 lvh-Berufsgemeinschaften viel Handlungs- und Aufklärungsbedarf. So müssen zum Beispiel beim Austausch von Fenstern und Türen wichtige Aspekte berücksichtigt werden, damit die bestehenden Feuerstätten wie Herde und Öfen auch weiterhin funktionstüchtig und sicher betrieben werden können.Auch bei der Dämmung von älteren Dächern sei der Brandschutz an den Kaminen ein wichtiges Thema. „Wenn der Kaminkehrer oder Hafner rechtzeitig zu Rate gezogen werden, können ideale Lösungen und entsprechende Baumaßnahmen gefunden werden, um die wohlige Wärme der Feuerstätten sicher genießen zu können“, erklären der Obmann der Kaminkehrer im lvh Christian Resch und der Obmann der Hafner im lvh Christian Gross. Durch regelmäßige Fortbildungen bleiben die erfahrenen Handwerker auf dem Laufenden und können ihre Kunden stets professionell und fachgerecht beraten.Die Nachfrage nach Einzelfeuerstätten wie Herde und Öfen hat aufgrund der steigenden Energiepreise in den letzten Monaten stark zugenommen. „Bei gemauerten Öfen aber auch bei Fertigöfen wie beispielsweise Pelletöfen aus dem Bauhandel ist der Kamin immer vorher zu überprüfen, die Verbrennungsluftversorgung ist sicherzustellen und die Installation darf nur ein Unternehmen durchführen, welches befähigt ist, die entsprechende Konformitätserklärung auszustellen. Der Fachmann informiert gerne, welche Art von Ofen zur Wohnsituation und zum Kamin passt“, so der Rat des Hafner- und Kaminkehrerobmanns.

