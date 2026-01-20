Die Handelskammer Bozen widmet die bereits 15. Ausgabe der Neujahrstreffs der Thematik „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“: sei es als Mitarbeiter, als Gestalter im Zusammenspiel mit Maschinen und Technologien oder aber als Unternehmer, welcher die Verantwortung für Innovation und Nachfolge übernimmt.<BR \/><BR \/>„In Südtirol verbinden wir Tradition mit Moderne und so verstehen wir auch das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Wenn unser Unternehmergeist und Tatendrang auf technologische Innovation trifft, entsteht eine Dynamik, die unsere Wirtschaft nachhaltig stärkt und zukunftsfähig macht“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, bei der Eröffnung des Abends.<BR \/><BR \/>„Das Wohlbefinden zu thematisieren heißt, den Fokus auf die Menschen zu legen und sie durch Veränderungen zu begleiten. Wohlbefinden entsteht, wenn der Einklang zwischen Mensch und Maschine gelingt und die Menschen als treibende Kraft für Innovation anerkannt werden. So lässt sich, auch in Südtirol, eine zukunftsfähige, nachhaltige und gemeinsame Zukunft gestalten“, erklärte Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg.<h3>\r\nFörderung von Innovation und Technologie<\/h3>Im Anschluss an die Grußworte stellte Erwin Rauch, Professor für Smarte und Nachhaltige Produktion der Freien Universität Bozen den NOI Techpark in Bruneck vor. Am einstigen Standort des Busbahnhofs dreht sich nun alles um den Bereich Mobilität und der NOI Techpark in Bruneck ist mittlerweile zu einem Ort für Forschung, Wirtschaft und Begegnung geworden.<BR \/><BR \/>Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, referierte danach zu den Initiativen der Handelskammer zur Förderung von Innovation und Technologie. Ein Beispiel hierfür ist der Service „PID – Digitales Unternehmen“, der den Südtiroler Unternehmen hilft, ihre digitalen Kompetenzen zu stärken. Der Handelskammer ist es ein großes Anliegen, die heimischen Betriebe für das Thema „Künstliche Intelligenz“ zu sensibilisieren und Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen.<h3>\r\nVortrag zum Thema „Mensch - Maschine“<\/h3>Abschließend hielt Sandra Unterweger von der Firma Profiservice in Rodeneck einen Vortrag zum Thema „Mensch - Maschine“. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden seit über 15 Jahren mit individuell angepassten Logistiklösungen: von der Wartung und Reparatur bis hin zur Vermietung und zum Verkauf von Gabelstaplern und Lagergeräten bzw. Lagersystemen.<BR \/><BR \/>Die Auftaktveranstaltung der Neujahrstreffs 2026 ging am 8. Jänner in der Obstgenossenschaft MIVOR in Latsch über die Bühne, während die dritte und finale Veranstaltung der Reihe heute Abend um 18.00 Uhr in der Oberalp AG in Bozen stattfindet.