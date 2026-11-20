Zwar ist diese seit der Wohnreform landesweit für Überprüfungen zuständig, einige Gemeinden warten aber nach wie vor auf den ersten Kontrollbesuch.<BR \/><BR \/>837 Kontrollen in insgesamt 93 Gemeinden führte die AWA 2025 durch. In 119 Fällen und damit bei etwa 14 Prozent stieß die Behörde dabei auf Unregelmäßigkeiten. Dieser Umstand schlägt auch finanziell zu Buche: Insgesamt 640.530 Euro an Beiträgen konnten eingehoben werden. Auch in diesem Jahr laufen die Kontrollen auf Hochtouren. Von Jänner bis Oktober wurden bereits 1.210 Überprüfungen mithilfe der Finanzpolizei abgeschlossen, dabei 154 Verstöße festgestellt.<BR \/><BR \/>Wohnlandesrätin Ulli Mair sieht in der erhöhten Kontrolltätigkeit einen wichtigen Hebel, um Wohnraum an Einheimische zuzuführen. Auch der Freie Abgeordnete Andreas Leiter Reber hält Kontrollen für dringend notwendig: „14 Prozent an Schlaumeiern bei Wohnbauförderung und Sozialbindung zeigen, dass wir Südtiroler keine Heiligen sind.“ Er hatte die Kontrollbilanz bei einer aktuellen Fragestunde im Landtag zum Thema gemacht.<h3>\r\nNicht überall wird kontrolliert<\/h3> Eine Trefferquote von rund 14 Prozent wirft zugleich die Frage auf, ob wirklich flächendeckend kontrolliert wird. Bislang mussten Gemeinden Konventionen mit der AWA abschließen, um Kontrollen im konventionierten Wohnbau durchführen zu können. 40 Gemeinden, darunter etwa Lana, Kiens oder Terlan, verzichteten jedoch auf eine solche Vereinbarung.<BR \/><BR \/> Somit fehlte jegliche Grundlage für Überprüfungen. Im Zuge der Wohnreform wurde die Zuständigkeit für die Überwachung schließlich landesweit an die AWA übertragen. In der Praxis zeigt sich aber: Trotz des offenbar hohen Bedarfs wurden bislang nur 97 Gemeinden kontrolliert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386870_image" \/><\/div>\r\nDass solche Kontrollen aber durchaus nötig sind, zeigt sich am Beispiel von Lana. Dort wurde im Vorjahr ein besonders schwerwiegender Fall im Zusammenhang mit touristischer Vermietung festgestellt. „So etwas ist natürlich untragbar. Deshalb ist es genau richtig, dass nun auch in Lana stärker kontrolliert wird“, erklärt Bürgermeister Helmut Taber auf Nachrage.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386873_image" \/><\/div>\r\nDass nicht hinter jedem Verstoß zwangsläufig bewusster Missbrauch steckt, unterstreicht Hansjörg Zelger, Bürgermeister von Terlan (im Bild). So gebe es immer wieder Fälle, bei denen offenbar auch Missverständnisse eine Rolle gespielt hätten. „In Terlan haben wir nur mit sehr wenigen Fällen zu tun. Kontrollen sind dennoch wichtig“, ist Zelger überzeugt. <BR \/><BR \/>Bei den Verstößen geht es in erster Linie um die Ansässigkeitsbindung (Art. 79), der konventionierte Wohnungen unterliegen. Daneben betreffen die Verstöße aber auch die Sozialbindung (Art. 62). Sie gilt für Immobilien, die mit Beiträgen für Kauf, Bau oder Sanierung gefördert wurden und entsprechenden Auflagen unterliegen. 2026 wurde zudem in fünf Fällen wegen unerlaubter touristischer Vermietung einer konventionierten Wohnung erstmals die mit der Wohnreform eingeführte Strafe von 30.000 Euro verhängt.