Seit 9 Monaten bieten Land Südtirol und die heimischen Banken nun bereits das neue begünstigte Darlehen und das reformierte Bauspardarlehen an. Das Ergebnis ist durchwegs positiv, wie das Ressort für Wohnbau, Sicherheit und Gewaltprävention mitteilt: Vom 1. Jänner bis 30. September wurden insgesamt 933 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von rund 140 Millionen Euro gewährt. <BR \/><BR \/>„Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass die im Zuge der Wohnreform neu eingeführten bzw. neu ausgerichteten Förderschienen von der Bevölkerung gut angenommen werden und Wirkung zeigen. Mit heuer bereits über 900 gewährten Darlehen und einem Volumen von rund 140 Millionen Euro leistet das Land einen konkreten Beitrag für das Eigenheim“, bewertet Wohn-Landesrätin Ulli Mair die neuesten Daten. <h3>Deutliche Zunahme der Bauspar-Darlehen<\/h3>Das mit der Wohnreform 2025 überarbeitete Bausparen hat stark angezogen: Mit 465 gewährten Darlehen wurde bereits fast der Jahres-Gesamtwert von 2025 (499 gewährte Darlehen) erreicht. Ebenso liegt das Darlehensvolumen mit rund 55,86 Millionen Euro bereits jetzt nahe am Gesamtwert des Jahres 2025 (rund 56,59 Millionen Euro). Der durchschnittliche Darlehensvertrag hat den Wert des Vorjahres mit 120.100 Euro (im Vergleich zu 113.400) bereits überschritten.<BR \/><BR \/>Mehr als die Hälfte der Antragstellenden unter 35 Jahre alt<BR \/>„Das überarbeitete Bausparen erlebt einen spürbaren Aufschwung und steuert aufs Jahr hochgerechnet mit rund 620 Darlehen auf ein deutliches Plus von 25 Prozent zu“, berichtet Mair. „Besonders erfreulich ist, dass wir gezielt die jüngere Generation und Paare erreichen: mehr als die Hälfte der Antragsteller und Antragstellerinnen ist unter 35 Jahre alt. Das ist immerhin ein Anstieg von über 50 Prozent im Vergleich zum Schnitt der letzten Jahre.“ Auch der Anteil an Paaren habe, so Mair, deutlich zugenommen, und zwar von bisher rund 22 auf nun 35 Prozent. Der Anteil der weiblichen Darlehensnehmer bei Einzelanträgen sei von bisher 36 auf 41 Prozent gestiegen. „All das sei ein Beleg dafür, dass die Anpassungen im Zuge der Wohnreform besser auf die Lebensrealität junger Menschen und Familien eingehen“, betont Mair. <h3>\r\nBegünstigtes Darlehen entwickelt sich zur zweiten Säule<\/h3>Was das im Jänner 2026 neu eingeführte begünstigte Darlehen angeht, konnten ebenfalls gute Zahlen erreicht werden: „Das begünstigte Darlehen hat sich in den ersten drei Quartalen mit fast 470 gewährten Darlehen und einem Gesamtvolumen von über 84 Millionen Euro als zweite starke Säule etabliert“, stellt Landesrätin Mair fest. <BR \/><BR \/> Die durchschnittliche Darlehenssumme von knapp 180.000 Euro biete eine spürbare Entlastung bei der Finanzierung des Eigenheims. „Hält dieser positive Trend an, werden wir bis Jahresende etwa 640 Familien und Einzelpersonen mit dieser neuen Schiene unterstützen können“, schließt Mair.