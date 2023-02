Wohnen in geschichtsträchtigen Mauern?

Das „Dolomiten“-Spezial ist heute dem Tagblatt „Dolomiten“ beigelegt.

Für einen historischen Hof in Aldein wurde ein überzeugendes Konzept zur zeitgemäßen Nutzung entwickelt, als Wohnhaus für die Familie und mit Ferienwohnungen – gekonnt inszeniert und funktionell durchdacht.Dazu stellen wir noch ein Bauernhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert vor, das in ein KlimaHaus B mit 2 individuellen Wohneinheiten verwandelt wurde – beide raffiniert eingeteilt, lichtdurchflutet und komfortabel. Unten mit Gewölbeflair und oben mit viel Aussicht.Daneben haben wir für Sie wieder jede Menge News und Trends gesammelt – von Sofas und Sesseln bis zur Pantone-Farbe des Jahres. Aber auch Themen wie neue Betten oder echte Alltagshelden erwarten sie in diesem „Dolomiten“-Spezial, das heute dem Tagblatt „Dolomiten“ beigelegt ist …