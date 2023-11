Wohnhausbrand bei Paris fordert 3 Tote und 8 Verletzte

8 Bewohner wurden verletzt, ein Kind schwebte in Lebensgefahr, teilte die Polizeipräfektur mit. Bei dem Einsatz in Stains wurde außerdem ein Feuerwehrmann verletzt.88 Brandbekämpfer waren mit 24 Fahrzeugen zu dem Feuer in dem Gebäude mit 6 Stöcken ausgerückt.Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Weitere Bewohner und Anrainer wurden von der Gemeinde in einer Turnhalle untergebracht.