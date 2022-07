Wohnung brennt: Mehrere Personen verletzt – Kondominium evakuiert

Kurz vor 14 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr von Gries am Freitag zu einem Brand in die Italienallee gerufen. Eine Wohnung war in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Teile des Kondominiums evakuiert werden – mehrere Personen wurden verletzt.