Wohnung in St. Jakob komplett zerstört: Wertvolle Klarinette gerettet

Feuerwehr schnell vor Ort: Treppenhaus und Nachbarwohnungen unbeschädigt

„Es war reiner Zufall, dass die Besatzung des Turms am Bozner Flughafen den Rauch in der Wohnung gesehen hat“, berichtet Florian Gruber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob/Grutzen. „Das Fenster der Wohnung geht in Richtung der Gleise bzw. Flughafen. Niemand sonst hat den Brand bemerkt. Auch die Leute in den anderen 3 Wohnungen nicht. Der Bewohner war gerade beim Skifahren.“Was genau das Feuer am frühen Mittwochnachmittag ausgelöst hat, ist nicht klar. Entstanden ist es jedenfalls im Wohnzimmer: „Der Diwan ist komplett verbrannt“, berichtet Gruber. „Weil ein Fenster geöffnet war, ist der Rauch ins Freie gelangt. Sonst wäre der Schaden wohl noch viel größer.“Glück hatten hingegen die Nachbarn. „Weil wir so schnell vor Ort waren und mit einem Überdruckbelüfter arbeiten konnten, blieben sowohl das Treppenhaus als auch die anderen Wohnungen rauchfrei“, sagt der Kommandant. Er hatte die Freiwillige Feuerwehr von Leifers und die Bozner Berufsfeuerwehr nachalarmiert. „Unsere Mannschaft war bei der Alarmierung zufällig schon im Gerätehaus versammelt. Wir wollten gerade zur Beerdigung des Vaters eines Kameraden gehen. Diese haben wir wegen des Einsatzes leider nicht mehr besuchen können“, sagt Gruber.Die wertvolle Klarinette, der die ganze Sorge des geschädigten Musikers gegolten hatte, konnten die Wehrmänner jedenfalls unbeschädigt bergen. „Nur etwas geschmolzenes Plastik ist von oben auf den Koffer getropft, das Instrument selbst dürfte aber unversehrt geblieben sein.“ Die etwa 70 Quadratmeter große Wohnung ist freilich komplett zerstört.