Wohnungsbrand in Bozner Innenstadt: 40 Personen evakuiert

Foto: © FFW Bozen

Die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Bozen und Gries sind unverz√ľglich ausger√ľckt. In einer Wohnung im 5. Stock war aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.Der Zugang gestaltete sich schwierig, da die Einsatzkr√§fte die Wohnung mit der Drehleiter nicht erreichen konnten. So mussten sie sich den Zugang durch das Treppenhaus verschaffen.Auch dort l√∂ste der Brand eine starke Rauchentwicklung aus, weshalb das gesamte Geb√§ude evakuiert werden musste. Alle 40 Evakuierten wurden in einer nahegelegenen Bar untergebracht und versorgt.Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Roten Kreuz betreut. Schwer verletzt wurde jedoch gl√ľcklicherweise niemand.Die vom Brand betroffene Wohnung erlitt einen Totalschaden. In einer weiteren Wohnung entstand durch den Brand ein statischer Schaden.Die Einsatzkr√§fte der Berufsfeuerwehr konnten den Brand nach etwa einer Stunde l√∂schen. Sie wurden dabei von den Freiwilligen Feuerwehren Bozen und Gries unterst√ľtzt. Neben dem Roten Kreuz war auch die Staatspolizei im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.