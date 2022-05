Wohnungsbrand in Branzoll: 7 Menschen rechtzeitig evakuiert

Gegen 2.30 Uhr wurde der Alarm ausgegeben: In einem Wohnhaus mit darunterliegendem Geschäftsraum war ein Brand ausgebrochen. Sofort waren die Einsatzkräfte zur Stelle und trafen bei ihrem Eintreffen bereits auf dichten Rauch und Flammen in dem Gebäude.Durch ihr rasches Eingreifen konnten die Feuerwehrleute 7 Personen – darunter 3 Kinder – über eine Drehleiter noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und an den Rettungsdienst übergeben.Außerdem gelang es den rund 90 Einsatzkräften eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das restliche Gebäude zu verhindern, der Sachschaden im betroffenen Bereich ist jedoch laut Auskunft der Feuerwehren beachtlich.Eine 39-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers, Auer und Pfatten, das Rote und Weiße Kreuz sowie die Behörden.