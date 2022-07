Wohnungsbrand in der Bozner Altstadt

Die Einsatzkräfte der Bozner Feuerwehren beim Einsatz in der Bozner Altstadt. - Foto: © FF Bozen

Bereits gegen 5.30 Uhr mussten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen wegen eines Brandes in die Bozner Altstadt ausrücken: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es beim Kochen zu einem unerwarteten Vorfall infolgedessen plötzlich Flammen auf die Kücheneinrichtung übergriffen.Der Brand selbst konnte von den Bewohnern noch vor Eintreffen der Feuerwehren weitgehend abgelöscht werden, die Einsatzkräfte kümmerten sich anschließend um die Nachlöscharbeiten sowie die Entrauchung des Gebäudes.Eine Familie, welche sich zu Zeitpunkt des Vorfalles in der betroffenen Wohnung befand, wurde vom Notarzt vor Ort rettungsdienstlich versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in das Bozner Krankenhaus gebracht.Der durch den Brand an der Kücheneinrichtung entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet die Feuerwehr konnte wieder abrücken. Mit den Ermittlungen zum Vorfall wurde der Streifendienst der Bozner Quästur betraut.Neben der Berufsfeuerwehr Bozen und den 11 Wehrmännern der FF Bozen standen auch die Rettungsdienste des Roten- und Weißen Kreuzes und ein Notarzt des Südtiroler Sanitätsbetriebes im Einsatz.