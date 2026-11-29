Die ausgerückte Mannschaft konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen. Anschließend wurden die betroffenen Räumlichkeiten sowie das Stiegenhaus entraucht. Aufgrund der entstandenen Brand- und Rauchschäden ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. <BR \/><BR \/>Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich beim Versuch, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bringen, Verbrennungen an Händen und Beinen zugezogen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch die Beamten der Stadtpolizei Bozen, welche den Verkehr rund um das Haus regelten, sowie Beamte der Quästur.