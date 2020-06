Brennende Kerze führt zu Wohnungsbrand in Lana

Das Feuer war um kurz nach 16 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schießstandgasse ausgebrochen. Die Feuerwehr Lana rückte umgehend aus und konnte den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen.Während es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen gibt, dürfte der Sachschaden erheblich sein.Brandursache war eine brennende Kerze am Balkon gewesen sein.Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch die Ortspolizei, Carabinieri und Weißes Kreuz.

