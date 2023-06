Brand in Winnebach: „Beträchtlicher Sachschaden“ – 5 Familien evakuiert

Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 6.30 Uhr: In der Silvesterstraße in Winnebach brannte ein Gebäude, in dem sich 5 Wohnungen befinden.Wie STOL berichtet hat (mehr dazu hier), eilten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Winnebach, Vierschach, Sexten und Innichen zum Einsatzort und begannen mit den Löscharbeiten.Bei Ankunft der Feuerwehren schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude. Der rasche Einsatz der zahlreichen Feuerwehrleute verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf die nahen Nebengebäude.Die 5 Familien des betroffenen Wohngebäudes mussten aber evakuiert werden.Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen.Personen wurden ersten Informationen zufolge keine verletzt, der „Sachschaden im betroffenen Bereich ist aber beträchlich“, heißt es von den Feuerwehren.Im Einsatz stehen die Feuerwehren Winnebach, Vierschach, Sexten, Innichen, Arnbach (A), BFV Oberpustertal, das Weiße Kreuz und die Behörden .