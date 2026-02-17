Kurz nach halb zwei Uhr nachts schrillten in Meran die Funkmelder: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Wohnungsbrand in der Alpinistraße 42 alarmiert. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Meran gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Untermais und der Freiwillige Feuerwehr Gratsch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich noch eine Person in der Brandwohnung. Ein Atemschutztrupp rückte sofort zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Die Frau wurde aus der stark verrauchten Wohnung zunächst auf den Balkon gebracht und anschließend über die Drehleiter gerettet. Sie erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277163_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Wohnzimmer stand bereits in Vollbrand. Möbelstücke waren großteils vollständig abgebrannt, durch die enorme Hitzeentwicklung lösten sich Putz- und Ziegelteile von der Decke. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zudem zwei Sauerstoffflaschen, die umgehend ins Freie gebracht und gesichert wurden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277166_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus den übrigen Wohnungen mussten vier weitere Personen gerettet werden, darunter ein Kind. Auch sie wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Das gesamte Stiegenhaus war stark verraucht, weshalb das Gebäude vollständig kontrolliert und alle Bewohner vorsorglich evakuiert wurden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277169_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mithilfe von Überdruckbelüftern wurde das Haus entraucht. Insgesamt wurden fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, im Stiegenhaus entstanden Rauchschäden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277172_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben den Feuerwehren standen auch die Carabinieri, das Weißes Kreuz, das Rote Kreuz sowie der Rettungsdienstkoordinator im Einsatz. Die Brandursache ist momentan noch unklar. <h3>\r\nZweiter Einsatz in derselben Nacht<\/h3>Im weiteren Verlauf der Nacht kam es zu einem weiteren Brandeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Meran. In der Goethestraße hatte ein Mann in einem Mehrparteienhaus an zwei Wohnungstüren Feuer gelegt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277175_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri trafen den mutmaßlichen Brandstifter auf frischer Tat an und konnten den Entstehungsbrand mittels Pulverlöscher bereits vor unserem Eintreffen eindämmen.<BR \/><BR \/>Aufgrund der starken Rauchentwicklung – insbesondere im obersten Stockwerk, wo Brandmelder ausgelöst hatten – wurde das gesamte Gebäude durch unsere Einsatzkräfte entraucht und sämtliche Wohnungen kontrolliert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1277178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch das rasche Eingreifen aller beteiligten Organisationen konnte in beiden Fällen eine weitere Ausbreitung der Brände verhindert und größerer Schaden vermieden werden.