Wohnungsmiete: Die 10 teuersten und die 10 günstigen Gemeinden

In der einen Gemeinde sind 1500 Euro im Monat für eine 100-Quadratmeter-Wohnung fällig, in der anderen reichen 270 Euro: So enorm sind die Unterschiede beim durchschnittlichen Mietpreis. Unsere interaktive Grafik zeigt, wo Sie günstig wohnen und wo sich nur noch Schwerverdiener eine Mietwohnung leisten können.