Wolf: Auch die Jäger haben keine Freude mit diesem Vierbeiner

Nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Jägerschaft hat keine Freude mit dem Großraubwild: Der Bär ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt, großes Thema war bei der Vollversammlung des Südtiroler Jagdverbandes am Mittwochabend in Lana der Wolf. Dabei erinnerte Bürgermeister Harald Stauder an die Besuche von Meister Petz und Meister Isegrim in bewohntem Gebiet.