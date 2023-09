Wolf: Gericht stoppt auch die nächsten Abschussverfügungen in Südtirol

„Wir haben die besseren Karten in der Hand“

im Vinschgau erlassen. Wie angekündigt, hat die Tierschutzorganisation LAV auch gegen diese Verfügung Rekurs eingelegt.Das Verwaltungsgericht Bozen hat diesem Rekurs nun stattgegeben und die Abschüsse vorerst ausgesetzt.Dasselbe ist wenige Tage zuvor auch mit der Abschussverfügung in Mühlwald passiert. Auch dort liegt die Abschussverfügung auf Eis. Wie es weitergeht, wird ein Gericht am 10. Oktober befinden.Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler ist trotzdem optimistisch: „Wir haben die besseren Karten in der Hand als noch vor ein paar Monaten“, sagt er zu STOL.Er sei zuversichtlich, dass die Abschussverfügung vor Gericht gewinnen werde und man die Wölfe entnehmen könne.