Wolf schlägt auf der Mendel zu

Heinrich Dissertori, Landwirt aus St. Pauls, fährt regelmäßig zu seinen Schafen auf der Weide in der Nähe des Gasthofs Paradiso auf der Mendel, um nach dem Rechten zu sehen. Als er dies am gestrigen Mittwoch tat, vermisste er jedoch eines seiner Tiere.Nach einer kurzen Suche, bot sich ihm ein schauriges Bild: Ein Schaf lag völlig zerrissen und ausgeweidet auf der Wiese. „Ich war schockiert, als ich das Tier so zugerichtet fand“, erklärt der Landwirt gegenüber STOL.„Die Förster der Gemeinde Fondo haben bestätigt, dass mein Schaf von einem Wolf und nicht von einem wilden Hund gerissen wurde. Die Spuren auf der Weide können das ohne Zweifel belegen“, erklärt Dissertori.Besonders bitter ist der Verlust für Dissertori, weil der Elektrozaun, den er zum Schutz seiner Tiere rund um die Weide aufgestellt hatte, nichts genützt hat: „Es schaut so aus, als sei der Wolf einfach über den 1,1 Meter hohen Zaun gesprungen.“Auch wenn Dissertori sich nicht sicher ist, ob der Wolf nicht noch ein weiteres Mal zuschlagen wird, will er seine Tiere trotzdem nicht heim in den Stall holen. „Das wäre eine Pein für die Schafe. Sie brauchen die Bewegung und das frische Gras. Ich werde jetzt versuchen den Elektrozaun zu erhöhen und hoffe einfach, dass der Wolf nicht nochmal zurück kommt“, erklärt der Landwirt abschließend.

stol/ptr