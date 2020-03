Wolfram Gapp will Feuerwehrchef bleiben

Das wäre dann die dritte und letzte Amtszeit für den 56-jährigen Naturnser, der seit 2010 Präsident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols ist.„Wir haben versucht, die einzelnen Feuerwehren in ihrer Tätigkeit so gut wie möglich zu unterstützen und zu beraten, vor allem in den beiden Bereichen Verwaltung und Technik“, sagt Gapp den „Dolomiten“ beim Rückblick auf 10 Jahre als Präsident. „Darüber hinaus wurden die Schulungsangebote ständig angepasst und der Jugendarbeit ein hoher Stellenwert gegeben.“

fm