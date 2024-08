Wolfsangriffe in den Niederlanden: Kinder sollen nicht in den Wald

Das Land Vorarlberg gibt einen Wolf zum Abschuss frei. Das Tier soll im hinteren Bregenzerwald und um das Furkajoch wiederholt Nutztiere gerissen haben. So soll es auch ein hochträchtiges Rind so schwer verletzt haben, dass dieses einige Tage darauf nach einer Totgeburt eingeschläfert werden musste, hieß es in einer Aussendung des Bundeslandes am Donnerstag.