Das gestaltet sich alles andere als einfach. „Die Entnahme eines Wolfes ist schwierig, weil das Tier nachtaktiv, scheu und sehr schlau ist“, erklärt Dominik Trenkwalder, Erster Mitarbeiter des Amtes für Wildtiermanagement. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71361856_quote" \/><BR \/><BR \/>Dazu kämen nun die Witterungsbedingungen. „In den vergangenen Tagen hatten wir Schneefall und Eis. Die Temperaturen sind unter null gesunken“, berichtet er. Das erschwere den besonderen Einsatz. Zudem sei eine Schussabgabe nur erfolgsversprechend, wenn das Tier nicht weniger als 500 Meter entfernt ist. Im Bundesland Tirol seien mehr als 19 Abschussverfügungen erlassen worden, bislang habe man um die fünf Tiere erlegt, weiß Trenkwalder. <BR \/><BR \/>Einmal war die Mission bereits erfolgreich: Am 13. August war es einem Jäger der Sondereinsatztruppe des Landesforstkorps gelungen, einen der beiden zum Abschuss freigegeben Schadwölfe von Planeil zu erlegen. Dabei handelte es sich um den italienweit ersten legalen Abschuss eines Wolfes. <BR \/><BR \/>Dem vorausgegangen war die Anordnung des Landeshauptmanns. Wölfe hatten allein im Zeitraum zwischen Mai und Juli dieses Jahres insgesamt 31 Weidetiere gerissen. Tierschutzorganisationen hatten gegen das Dekret Rekurs eingelegt.<BR \/><BR \/>Doch das wird nicht die letzte „rechtliche“ Station gewesen sein: Nach dem Abschuss des ersten Schadwolfes hat eine Tierschutzorganisation angekündigt, das Land wegen Tiertötung anzeigen zu wollen.