„Wolfskinder“ im Wald aufgezogen – 17-Jährige komplett verwahrlost

Der Vater sei gegen jegliche gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen und wurde von den Schweizer Behörden als Gefahr für seine Töchter eingestuft. Er stand unter Vormundschaft, trotzdem gelang es ihm, seine Kinder nach Spanien zu entführen. Wo sich die beiden älteren Schwestern befinden, war am Freitag nicht bekannt. Wann der Mann mit den Töchtern nach Spanien gegangen ist und wie lange und wo sie zuvor in der Schweiz im Wald gelebt hatten, war ebenfalls nicht bekannt.Der spanischen Polizei zufolge wurde das 17-jährige Mädchen in verwahrlostem Zustand gefunden. Es soll die grundlegendsten Normen menschlicher Interaktionen nicht kennen, zum Beispiel wie man eine Straße überquert oder wie sie sich in der Zivilisation verhalten soll. Die junge Frau ging nie zur Schule, hatte keine Kontakte außerhalb der Familie und war wohl nie bei Ärzten. Spanische Medien bezeichnen die 3 Schwestern deshalb als „Wolfskinder“.Behördenangaben zufolge leiden der Vater, der unter behördlicher Vormundschaft stehen soll, sowie auch die Mutter an psychischen Problemen. Die Mutter soll ihre Töchter seit 6 Jahren nicht mehr gesehen haben.Das aufgegriffene Mädchen wurde zunächst in einem Kinderschutzzentrum in Málaga untergebracht. Das Eidgenössische „Departement für auswärtige Angelegenheiten“ (EDA) bestätigte, dass am 3. Mai eine Schweizer Staatsbürgerin in die Schweiz zurückgebracht wurde, machte aber aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben.