Wolfsrisse auf der Dachsalm: Züchter holen Tiere von der Weide

Vor 3 Wochen hatten die Züchter ihre Schafe auf die Dachsalm am Brenner gebracht, am Sonntag trieben sie die Herde wieder ab. „Wir haben in dieser kurzen Zeit schon über ein Dutzend Tiere an den Wolf verloren, so kann es nicht weitergehen“, klagt Paul Reiterer, einer der geschädigten Züchter, deren Herz am weißen Tiroler Bergschaf hängt.