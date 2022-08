Wolfsrisse: Schafabtrieb einen Monat früher

„ „Von 70 Schafen sind mir 51 geblieben. Wenn es so weiter geht, gibt es bald keine Almsommer mehr.“ ” — Heinz Pirhofer

„Ich habe meine Schafe abgetrieben, weil wegen der massiven Wolfsrisse sonst ,gach‘ keine Schafe mehr übrig geblieben wären“, sagt Pirhofer.Zum besseren Verständnis: Die Kuppelwieser Alm in Ulten gehört der Tarscher Fraktion Aufgetrieben hatte Pirhofer seine 70 Schafe am vergangenen 10. Juni.„Am Samstag habe ich noch 51 Schafe abtreiben können. 18 Stück – zu Beginn viele ,Lampln‘ und danach Mutterschafe – hat mir der Wolf gerissen. Eines ist nicht mehr auffindbar“, sagt er; und mit Bitterkeit folgt sein Zusatzkommentar: „Einen Dank an alle Politiker, die das Sagen haben. Wenn es so weitergeht, gibt es bald keine Almsommer mehr. Entweder es wird bald etwas unternommen, sonst haben wir Kleintierzüchter eine sehr schwierige Zeit vor uns.“